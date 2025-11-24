Venäläishiihtäjien kohtalo ensi vuoden Milano-Cortinan olympialaisten osalta selviää 10. joulukuuta. Urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste kertoo MTV Urheilulle, että venäläisten paluu hiihtoladuille on mahdollista.

Katso videolta Hiihtoniilojen tuore avausjakso, jossa Jari Isometsä kommentoi muun muassa venäläisten mahdollista paluuta.

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS antoi aiemmin päätöksen kelkkailun suhteen, että venäläiset saavat mahdollisuuden osallistua olympialaisiin neutraaleina urheilijoina. Rauste näkee, että CASin kelkkailussa antama päätös voi vaikuttaa siihen, että samanlainen toistuu hiihdossa.

– Koska päätös koski yhtä olympialajia. Tähän asti CAS on suhtautunut torjuvasti Venäjän pyrkimyksiin muuttaa kansainvälisten lajiliittojen osallistumiskieltopäätöksiä, mutta tässä kelkkailupäätöksessä kieltämättä on nähtävissä suunnanmuutos CASin ajattelutavassa. kun CAS on todennut kelkkailun osalta, että venäläisten urheilijoiden tulisi saada osallistua olympialaisiin ilman maatunnuksia, Rauste sanoo.

Onko mahdollista, että venäläisiä nähdään olympiakisoissa?

– Kyllä se on mahdollista. Tosin pitää muistaa, että CASin päätöksenteossa jokaiseen juttuun valitaan erikseen kolme välimiestä ja jokainen asiaa käsittelevä paneeli on itsenäinen. Suoranaisesti tämän kelkkailupaneelin päätös ei sido muiden vastaavien paneelien päätöksentekoa, mutta kyllä sillä joku viitearvo on, Rauste toteaa.