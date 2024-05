Hiihtoliitto aloittaa muutosneuvottelut

Muutosneuvotteluiden tavoitteena on tasapainottaa taloutta 350 000 euron edestä tilikauden (31.10.) loppuun mennessä.

– Kuten olemme avoimesti kertoneet, meillä on iso muutostarve ja vaikeita päätöksiä on tehtävä. Toimenpiteet taloustilanteen tervehdyttämiseksi ovat nyt välttämättömiä ja tulevaisuuden rakentamien vaatii uudenlaista tekemistä, Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti kertoo tiedotteessa .

– Taloustilanteen lisäksi meidän on arvioitava rakenteitamme sekä kehitettävä toimintakulttuuria avoimemmaksi. Muutosneuvottelut ovat osa käynnistämäämme laajaa muutosprosessia, jonka aikana meidän on uusiuduttava ja määriteltävä uudelleen, mitä Hiihtoliitto on tulevaisuudessa.