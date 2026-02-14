Ruotsi lähti maastohiihdon naisten olympiaviestiin ylivoimaisena ennakkosuosikkina. Ebba Anderssonin dramaattinen kaatuminen toisella osuudella pani kuitenkin pelin uusiksi, ja lopulta ruotsalaiset joutuivat tyytymään hopeaan.

Viesti näytti ensimmäisen osuuden jälkeen kulkevan käsikirjoituksen mukaisesti, kun Linn Svahn lähetti Anderssonin toiselle osuudelle 7,2 sekunnin johtoasemassa.

Andersson kuitenkin kaatui jo osuuden alkuvaiheilla, ja niin Norja kuin Italiakin menivät ohi. Ero Norjaan vain kasvoi tämän jälkeen.

– Ebba näyttää epätoivoiselta, Norjan yleisradioyhtiön NRK:n asiantuntijana toiminut Therese Johaug maalaili tässä kohtaa Expressenin mukaan.

1,9 kilometriä ennen toista vaihtoa Andersson oli 12,7 sekunnin päässä Norjan viestiä vieneestä Astrid Öyre Slindistä.

Sitten tapahtui jotain, mikä romahdutti Ruotsin kultakurssin.

Andersson kaatui toistamiseen alamäessä. Hän aurasi sohjoisessa lumessa, ja suksi haukkasi lumeen sillä seurauksella, että Andersson heitti kuperkeikan eteenpän.

Samalla häneltä irtosi oikea suksi, jonka side mitä ilmeisimmin hajosi, sillä Andersson lähti tämän jälkeen juoksemaan latua pitkin yhdellä suksella – toinen suksi kainalossaan.

Tätä jatkui arviolta sadan metrin verran, kunnes Ruotsin huoltoryhmä sai Anderssonille toimitettua toisen suksen.

Anderssson lähetti Frida Karlssonin kolmannelle osuudelle kahdeksantena, minuutin ja 18 sekunnin päässä kärjestä ja lähes minuutin päässä mitalista.

Karlsson ja Jonna Sundling nostivat Ruotsin lopulta toiseksi, mutta ennakko-odotuksiin nähden himmeämpi mitali oli joukkueelle ja koko maalle valtava pettymys.

Andersson nähtiin heti osuutensa jälkeen kyyneleet silmissään joukkuetovereiden lohduttaessa vieressä. Tämän jälkeen hän vetäytyi pukuhuoneeseen puoleksi tunniksi. Tukeaan tarjosi myös miesystävä Gustaf Berglund – Milano-Cortinassa kilpaileva maastohiihtäjä itsekin.

– Tämä on painajainen. Olin pelokas alamäessä. Sitten tein voltin, ja välineet hajosivat. Tämä on kriisi. Olen paniikissa, Andersson sanoi lopulta yleisradioyhtiö SVT:n haastatteluun ehdittyään.

– Tämä ei ollut sitä, mitä etukäteen kuvittelin. Vaikka olemme tässä yhdessä, he (joukkuetoverini) tekivät tänään hienoja suorituksia ja minä en. Se särkee sydämeni.

Palkintojenjaossa ruotsalaishiihtäjien kasvoilla näkyi jo hymynkareitakin.

Viestin voitti Norja, ja pronssia otti Suomi.