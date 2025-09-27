Helsingin IFK otti vasta kauden toisen varsinaisen peliajan voittonsa, kun se kaatoi TPS:n vieraissa maalein 2–1

Voitollaan kahdeksan pistettä seitsemästä ottelustaan kerännyt HIFK nousi sarjan jumbosijalta 13:nneksi.

HIFK:n pisterohmu ottelussa oli Daniel Mäkiaho, joka saalisti syöttöpisteen Santeri Hartikaisen tekemään ottelun avausosumaan ensimmäisessä erässä. Mäkiaho laukoi HIFK:n voittomaalin toisessa erässä ylivoimalla. TPS:n ainokaisen teki Lukas Wernblom.

– Tiedettiin että tosi kova ottelu tulee ja kuuma joukkue vastassa. Tarvittiin kaikki äijät mukaan tänään ja ne me saatiin. Hyvin taisteltiin tänään, Mäkiaho sanoi MTV Katsomon haastattelussa.

Helsinkiläiset joutuivat tulemaan ottelun kolmannessa erässä toimeen vain neljällä puolustajalla, kun Niklas Nykyri lensi suihkuun toisen erän tappelusta Leevi Teissalan kanssa, ja Bruno Jalasti putosi kokoonpanosta kesken pelin. Hänen peliaikansa jäi ottelussa vain kuuteen minuuttiin.

– Tiedettiin, että oli neljä pakkia enää mukana. Puhuttiin että autetaan pakkeja mahdollisimman paljon. Puolustetaan ja hyökätään fiksusti. Pitkiä hyökkäyksiä niiden päässä. Se toimi

Hurjasta loukkaantumissumasta kärsinyt HIFK ei ole Mäkiahon mukaan lannistunut, vaikka kauden avaus on ollut vaikea.

– SaiPa-pelissä näki jo parempaa, ja nyt on pysytty parantamaan siitä pelistä koko ajan. Luottavaisin mielin mennään eteenpäin.

Lauantain kierroksen tulokset

Jukurit-HPK 1-3

KalPa-Ilves 5-4 ja

Lukko-Kiekko-Espoo 3-2 vl

Tappara-Kärpät 3-2

Ässät-JYP 2-3

Pelicans-SaiPa 2-5

Sport-KooKoo 5-1

TPS-HIFK 1-2