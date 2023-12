SM-liigavalmentaja pyysi anteeksi

Voittonsa myötä HPK nousi sarjataulukossa pykälän ja on nyt viiden pisteen päässä pudotuspeleistä. Vierasjoukkueen sankariksi nousi Danick Martel , joka iski kaksi maalia. Ottelun ratkaisun kanadalainen ohjasi ylivoimalla ajassa 58.45.

– Hieno meininki oli kentällä, kun kaksi tasaväkistä joukkuetta oli vastakkain. Ylivoimaonnistumiset lämmittävät mieltä. Siinä me taisimme homman ratkaista, kauden toisen maalinsa laukonut Rony Ahonen kommentoi.

Jukka Rautakorven potkujen jälkeen JYPin meno on ollut tahmeaa. Uuden päävalmentajan Mikko Heiskasen alaisuudessa on tullut kolme tappiota ja omissa on soinut 13 kertaa.