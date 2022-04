Jari-Matti Latvalalta isoja paljastuksia Esapekka Lapin kannalta

– Kyllä se siltä nyt näyttää, että hän haluaisi sinne lähteä ajamaan. Ogier on halunnut jo pitkään, että saisi startata sorakisassa kauempaa, että ei tarvitsisi aina aurata tietä. Nyt hän pääsee sitä kokeilemaan, Latvala sanoo.

Latvala vahvisti myös osan kesän kisoista, mutta ei halunnut aivan kaikkia kisoja vielä nimetä joko Ogierille tai Lapille. Tallilla tieto ilmeisesti jo on, mutta kilpailijoiden kannalta jotain halutaan pitää vielä salassa.

– Fakta on, ettei Ogierilla olisi ollut mahdollista ajaa Sardiniassa, kun WEC-sarjan kisa on niin lähellä. Se on myös selvä, että "EP" ajaa Virossa ja Suomessa. En halua muista kisoista vielä puhu, Latvala summaa.