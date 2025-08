Jari-Matti Latvala hymy korvissa – "Ensi vuonna on pakko ajaa"

Jari-Matti Latvala taipui Jyväskylän MM-rallissa WRC2-luokan voittotaistelussa Roope Korhoselle. Kakkossija jätti nälkää Latvalalle.

Latvala ja kartanlukija Janni Hussi menettivät perjantaina aikaa, kun rankka vesisade iski juuri juhlakisaansa ajaneen tuurilaisen lähtövuorolla Saarikkaan toisella ajokerralla.

Aikatappiota tuli reilut parikymmentä sekuntia ja kärkipaikka vaihtui neljänteen sijaan.

Perjantain päätteeksi eroa kärkeen oli lähes 14 sekuntia, mutta lauantain ja sunnuntain Latvala ajoi kuin vimmattu kaventaen eroa koko ajan.

Korhonen kuitenkin kesti Latvalan viimeisen iskun Ouninpohjassa ja lopulta kaksikon välille jäi eroa 1,1 sekuntia. Latvalan ja Hussi ajoivat luokassaan eniten pohja-aikoja kisan aikana.

Vaikka voitto jäi Latvalalta naurettavan lähelle, hän ei kuitenkaan ollut pettynyt.

– Upea suoritus Roopelta. Hän pystyi pitämään paineen. Olen todella tyytyväinen omaan suoritukseeni, Latvala toteaa MTV Urheilulle.

Latvala oli myös vuonna 2024 mukana Jyväskylässä WRC2-luokassa ja silloin hän taipui Skodalla ajaneelle Oliver Solbergille. Nyt oli Korhosen vuoro ehtiä edelle.

– Hyvä asia tässä on se, että kun me olimme toisia, mun täytyy vaan puristaa lisää. Ensi vuonna on pakko saada ajaa, kun ei vieläkään pystynyt voittamaan, Latvala sanoo nauraen.

Katso Latvalan haastattelu kokonaisuudessaan yläreunan videolta.