– Pinjansiementen markkinahinta on pompannut todella kovaksi. Ne ovat todella kalliita – ja toki ihania.

Pesto ei kuitenkaan ollut ihan tavallisemmasta päästä.

Alénin näyttävä alkupala-annos sisälsi muun muassa paahdettua myskikurpitsaa, verigreippiä, burrataa ja pestoa.

Keittiömestari Henri Alén kokkasi marraskuussa Huomenta Suomessa ravintolatason annoksen lähikaupan aineksista. Samalla kokki paljasti myös, mitä ei itse ostaisi ruokakaupasta juuri tällä hetkellä .

Kokki Henri Alén vinkkaa, miten pestoa voi tehdä edullisemmin.

Kokin mukaan auringonkukansiemenpesto ei häviä maussa tai rakenteessa pinjansiemenpestolle. Pestossa tärkeintä on se, ettei siitä tee liian sileää sosetta.