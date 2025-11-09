Kokki Henri Alén vinkkaa, miten pestoa voi tehdä edullisemmin.
Keittiömestari Henri Alén kokkasi marraskuussa Huomenta Suomessa ravintolatason annoksen lähikaupan aineksista. Samalla kokki paljasti myös, mitä ei itse ostaisi ruokakaupasta juuri tällä hetkellä.
Alénin näyttävä alkupala-annos sisälsi muun muassa paahdettua myskikurpitsaa, verigreippiä, burrataa ja pestoa.
Pesto ei kuitenkaan ollut ihan tavallisemmasta päästä.
– Tämä on auringonkukansiemenistä tehty pesto. Sen voi tehdä myös kurpitsansiemenistä, Alén vinkkasi.
Lue myös: Tätä Henri Alén ei missään nimessä nyt ostaisi ruokakaupasta
Edullisempi pesto auringonkukansiemenistä
Perinteisesti pesto valmistetaan pinjansiemenistä, mutta Alénilla oli hyvä syy vaihtaa siemenet toisiin.
– Pinjansiementen markkinahinta on pompannut todella kovaksi. Ne ovat todella kalliita – ja toki ihania.