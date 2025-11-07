Kokki Henri Alén muistuttaa eri tuotteiden satokausista.
Keittiömestari ja ravintoloitsija Henri Alén demonstroi torstaina Huomenta Suomessa, miten kotikeittiössä saa valmistettua ravintolatason ruokaa lähikaupan aineksista.
Alén valmisti suorassa lähetyksessä alkupala-annoksen, joka sisälsi muun muassa myskikurpitsaa, verigreippiä, burrataa ja pestoa.
Nappaa resepti: Paahdettua myskikurpitsaa, verigreippiä ja burrataa sekä auringonkukansiemenpestoa
Alén muistuttaa: Ei kannata ostaa sesongin ulkopuolella
Kokilta kysyttiin myös, miten kaupassa saa valittua parhaimmat raaka-aineet, ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi hedelmä- ja vihannesosastolla.
– Kaiken A ja O on, että miettii niitä sesonkeja. Kotimaiset sesongit ihmiset tuntevat jo aika hyvin: varhaisperunat, avomaavihannekset sun muut. Mutta ulkomailla on ihan samalla tavalla sesongit, Alén muistutti.