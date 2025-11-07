– Kaiken A ja O on, että miettii niitä sesonkeja. Kotimaiset sesongit ihmiset tuntevat jo aika hyvin: varhaisperunat, avomaavihannekset sun muut. Mutta ulkomailla on ihan samalla tavalla sesongit, Alén muistutti.

Kokilta kysyttiin myös, miten kaupassa saa valittua parhaimmat raaka-aineet, ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi hedelmä- ja vihannesosastolla.

Keittiömestari ja ravintoloitsija Henri Alén demonstroi torstaina Huomenta Suomessa, miten kotikeittiössä saa valmistettua ravintolatason ruokaa lähikaupan aineksista.

Tätä Henri Alén ei missään nimessä nyt ostaisi ruokakaupasta

Jos nyt esimerkiksi matkustaa Italiaan, siellä ei ole Alénin mukaan saatavilla vaikkapa italialaisia avomaan tomaatteja.