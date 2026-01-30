Kuljettajaa epäillään tässä vaiheessa ainakin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Poliisi joutui perjantai-iltana noin kello 21 seuraamaan pakenevaa henkilöautoa Helsingin Itäkeskuksen alueella. Herttoniemen kohdalla poliisipartion havainnut kuljettaja lähti ajamaan pakoon Vuosaarta kohti.

Pako päättyi Meripellontiellä ennen Vuosaaren siltaa, kun kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan. Auto suistui tieltä ja törmäsi puuhun. Kuljettaja loukkaantui ulosajossa ja hänet kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoa varten. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita henkilöitä.

Kuljettajaa epäillään tässä vaiheessa ainakin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisin mukaan rikosnimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan edetessä.

Onnettomuus aiheutti tilapäistä liikennehaittaa Meripellontiellä. Poliisi ohjasi liikennettä alueella raivaus- ja tutkintatoimien ajan.