Mikkeliläisessä hoivakodissa tanssit ja kävelylenkit on viety terassille – Pirkko, 81, kävelee joka aamu 1,5 kilometriä: "Siitä on tullut jo 60 kilometriä"

– Minusta ihmeen hyvin on mennyt. Sovittiin alussa, että otetaan rauhallisesti ja mietitään, mitä kivaa me voisimme tehdä, vaikka olemmekin saarroksissa täällä. Sitten nämä seniorit keksivät tämän oman terassikävelyn, toteaa Yli-Karro.

Pirkko on innokas terassikävelijä

"Siinä voi mennä vaikka pää sekaisin"

88-vuotias Annukka Kostamo on hoivakodin kolmas asukas, joka on lähtenyt mukaan päivittäiseen terassikävelyyn.

Terassitansseja tähdittää haitaria soittava asukas

– Meillä on tehostetussa tällainen asukas, joka soittaa haitaria. Me saamme aina ohikulkijoilta aplodeja, kun haitari soi, kuvailee johtaja Yli-Karro.

Bingoa ja karaokea

– Tämä on kuusikerroksinen talo ja meillä on isot terassit joka kerroksessa. On kiva, että me näemme myös tuonne Saimaalle, kuvailee Yli-Karro.