Käräjäoikeudelta tulossa harvinainen välituomio: Yli sata ravintola-alan yritystä haastoi vakuutusyhtiön oikeuteen epidemiakorvauksista – tästä on kyse

Yli sata ravintola-alan yritystä on haastanut Pohjola Vakuutuksen oikeuteen saamatta jääneistä epidemiakorvauksista.

– Oikeudenkäynnissä on kyse siitä, kuuluvatko koronapandemian aikana tehtyjen rajoitustoimenpiteiden aiheuttamat vahingot Pohjola Vakuutuksen epidemiakeskeytysturvan piiriin, tiivistää sähköpostitse Pohjola Vakuutuksen korvauspalvelujen johtaja Sari Styrman.

Asianajaja Mika Laapotti asianajotoimisto Magnussonista kertoo, että he edustavat jutussa 91:tä yritystä ympäri Suomen.

Laapotin mukaan Pohjolaa vastaan on nostettu myös toinen kanneryhmä, jossa on mukana 23 yritystä.

Laapotti kertoo, että heidän kanteessaan on mukana kaikenkokoisia yrityksiä pienistä kahviloista suuriin yökerhoihin.

– Vakuutusalalla tämä on historiallinen juttu. Olen ollut vakuutusyhtiössä lähes 20 vuotta töissä ja istunut vakuutuslautakunnassakin lähes 15 vuotta, eikä kokemukseni perusteella tällaista juttua ole Suomessa aiemmin ollut, hän sanoo STT:lle.

Laapotin mukaan yritykset katsovat olevansa oikeutettuja vaatimiinsa vakuutuskorvauksiin, kun ravintolatoimintaa on koronan vuoksi rajoitettu eri aikoina eri tavoin.

Euroihin palataan mahdollisesti myöhemmin

– Asia on käsitelty nyt vahinkotyyppien korvattavuuksien osalta mielestämme pohjamutia myöten.

– On sovittu, että kun nämä asiat on käsitelty lainvoimaisesti näiden pilottikantajien osalta, sitoutuvat sen jälkeen kaikki osapuolet siihen, että samoja periaatteita noudatetaan myös muiden vireillä olevien juttujen osalta.

Ydinkysymys on, muodostaako jokin tai useampi viranomaisten määräämistä ravintoloiden rajoitustoimenpiteistä niin sanotun vakuutustapahtuman, joka oikeuttaisi sovellettavana olevan vakuutusehdon mukaan vakuutuskorvaukseen.

Oikeuttavatko ravintolasulut korvauksiin?

Oikeudessa on käsitelty muun muassa sitä, oikeuttavatko viime ja tänä vuonna tehdyt ravintolasulut yritykset vakuutuskorvauksiin.

Pohjolan Styrmanin mukaan vakuutusehdoissa on määritetty lait, joihin viranomaismääräysten on tullut perustua ja joiden suoranaisena seurauksena on aiheutunut vahinkoa.