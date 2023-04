Wincapita-huijauksessa rahansa menettäneille satojentuhansien eurojen korvaukset valtiolta

Oikeus: ORK ei olisi saanut päättää korvausvaatimusten vanhentumisesta

Rikoslain mukaan uhreilla on oikeus hakea ORK:lta korvausta sellaisissa tapauksissa, joissa rikoksella saatu hyöty on tuomittu menetettäväksi valtiolle ja menettämisseuraamus on pantu täytäntöön. ORK:lla on korvaushakemuksen saatuaan oikeus päättää, maksaako se korvauksenhakijalle valtion varoista.