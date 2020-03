Lentokentille kritiikkiä karanteenitiedotuksesta – näin Finavia vastaa

Helsinki-Vantaan kautta on kulkenut epidemia-alueilta suomalaisia, joilla ei tiettävästi ole ollut tietoa karanteeniin menemisestä. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi torstaina, että lentoasemallakin on johtaja, joka voisi toimeenpanna kaikille kansalaisille annetut määräykset myös lentoasemalla.

Mäen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronatietoa on ollut jaossa lentoasemilla jo tammikuusta lähtien. Korona-aineistoa on jaettu hänen mukaansa joka puolelle lentoasemaa ja poistumisreiteille, kuten bussiasemalle, taksiasemalle ja juna-asemille.

– Helsinki-Vantaalla informoidaan matkustajia myös kuulutuksissa kolmella eri kielellä, diginäytöissä ja julisteissa edellä mainitun lisäksi. Vastaavaa informointia on tehty myös Turussa ja Maarianhaminassa, Mäki kertoo.

Kotimaan ja ulkomaan saapuvat matkustajat on myös ohjattu eri reiteille, jotta epidemia-alueilta saapuvat pysyisivät erillään. Turvavälejä on pyritty luomaan sillä, että rajatarkastuksen edustalle on järjestetty odotusalue.