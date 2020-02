Koronarivukseen varaudutaan Suomessa monin tavoin: Jos lentomatkustajan virusepäily varmistuisi, alettaisiin tavoitella lähellä istuneita

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on selkeä varautumissuunnitelma, mikäli joku oirehtiva lentomatkustaja olisi sairastunut uuteen koronavirukseen. Laboratoriotulosten varmistumisen jälkeen viranomaiset selvittävät, miten kyseinen matkustaja on mahdollisesti suojautunut lennolla.

– Jos matkustaja vain vaihtaa konetta, on erittäin pieni riski, että lentoasemalla samaan aikaan olleet saisivat tartunnan. Keskitymme siis lentokoneisiin, ja hoidamme asiaa yhdessä viranomaisten kanssa kansainvälisten ohjeiden mukaisesti, THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane kertoi STT:lle.

Lähiriveillä istuneita tavoitellaan, tarvittaessa myös matkustamohenkilökuntaa

Jos on syytä epäillä, että lennolla on levinnyt vaarallisia tauteja, terveysviranomaiset alkavat tavoitella samassa koneessa olleita.

– Lähiriveillä istuneet ovat lähikontakteja, joita lähdetään kartoittamaan. Mutta se ei tarkoita, että he välttämättä saisivat tartunnan. Todennäköisesti riski on pieni, mutta lähikontakteilla se on kuitenkin kohonnut, Sane kertoo.