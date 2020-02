Jopa 7500 huumeita tilanneen suomalaisen henkilöllisyys selvitettiin – harva tarttui poliisin toiveeseen ilmiantaa itsensä, vyyhti työllistää viranomaisia ainakin vuoden

Käyttörikosten selvitys prioriteettina

Erityistä panoarvoa on annettu käyttörikoksille, sillä niitä on mennyt ja menee jatkuvasti vanhaksi. Käyttörikokset vanhentuvat kahdessa vuodessa, vakavammissa huumerikoksissa vanhentumisajat ovat pidemmät, mikä antaa viranomaisille enemmän aikaa niiden selvittelyyn.

– [Käyttörikoksiin] on nimenomaan panostettu ja saatu vietyä niitä eteenpäin. Pikkuhoppu on ollut, mutta siitäkin on selvitty, Räty kommentoi.