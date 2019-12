Valtavan Silkkitie-operaation opetus: Sen minkä nettiin laittaa, sitä ei saa sieltä enää pois – Silkkitien miehistö alkaa olla selvillä, mutta jättikö Kapteeni laivan rottien tapaan? 

Tulli tiedotti keskiviikkona, että verkkohuumekauppa Silkkitien takavarikoidun palvelimen avulla on selvitetty tähän mennessä 7500 kauppapaikalla asioineen henkilön tiedot. Ja lisää nimiä on tulossa.

Tutkinta on poikkeuksellinen Suomen mittakaavassa, ja kansainvälisestikin kyseessä on valtava tapaus.

Valtava tietomassa painaisi paperilla tonneja

Näistä tiedoista on löydetty puoli miljoonaa todennettua kauppatapahtumaa, jotka on tehnyt noin 46 000 aktiivista ostajaa.

Myyjiäkin oli paljon, ja heistä yli 100 on käynyt kauppaa yli 100 000 euron arvosta. Kauppaa on käyty yhteensä 50 miljoonalla eurolla, joista 42 miljoonaa euroa koskee huumekauppaa.

Nettiin jää jälki, jota voi seurata pitkään



Netissä käytävällä rikollisuudella on pitkät jäljet, sillä Silkkitiekin on operoinut vuodesta 2013 lähtien. Kauppapaikalla laittomia ostoksia tekevä henkilö ottaa aina riskin siitä, että ostotapahtumassa tiedot tallentuvat tietokannaksi, joka viranomaisten haltuun päättyessä voi johdattaa rikoksentekijän jäljille.

Kun nuhteettomien kansalaisten on syytä pohtia käyttämiensä laillisten palveluiden hakkerointia ja tietojen päätymistä rikollisille, on rikoksia verkon välityksellä tehtävän pelko päinvastainen.

Vanhentunutta rikostakaan ei heti unohdeta



Paljastuneet rikokset on nyt jaettu eri viranomaisille, ja toimintaa koordinoi historiallisen suuri 22 syyttäjän ryhmä. Vaikka tutkinnassa on vakaviakin huumerikoksia, koskee 95 prosenttia epäillyistä rikoksista ostotoimia. Oletettavaa on, että valtaosa näistäkin koskee huumausaineen käyttörikosta.

Poliisi on kertonut, että se selvittää vakavampia huumausainerikoksia kiinni jääneiden käyttäjien avulla. Nyt kuvio on kääntynyt päinvastaiseksi, ja vakavien huumerikosten tutkinnassa ohessa paljastuneet käyttäjät joutuvat viranomaisten tähtäimeen. Viranomaisten mukaan selvitetyistä henkilöistä arviolta puolella ei ole aiempaa rikostaustaa.

Kuinka moni menee tunnustamaan poliisille?

Selvää on, etteivät kaikki Silkkitiellä tehdyt rikokset ole selvinneet. Aineita on tilattu postin lisäksi myös maastokätköihin, ja tiedossa on useampia tapauksia, joissa aineet on tilattu toisten henkilöiden nimissä esimerkiksi syrjässä sijaitsevaan postilaatikkoon.