Tor-verkon kauppapaikan perkaaminen paljasti poliisille, että huumeita käytetään iästä ja asemasta riippumatta: "Vähän eri profiilia mihin on normaalisti totuttu"

Helsingin poliisi tiedotti tänään, että se on tutkinut satoja huumausainerikoksia, jotka liittyvät Silkkitie-nimellä toimineeseen, salatussa Tor-verkossa pyörineeseen kauppapaikkaan.

Silkkitie-tutkintaa ympäri Suomea koordinoinut KRP:n rikosylikomisario Jari Räty kertoo MTV Uutisille, että kaikkiaan syyttäjälle on siirtymässä tämän vuoden aikana jopa 3500-4000 Silkkitiehen liittyvää tapausta eri puolilta Suomea. Tapauksia on tutkittu jokaisella poliisilaitoksella.

Rikosepäilyt ovat vuosilta 2013-2019. Taustalla on Tullin suorittama Silkkitien verkkopalvelimen takavarikko noin vuoden takaa. Palvelimella olleiden tietojen perusteella viranomaiset pääsivät käsiksi kauppapaikan käyttäjien tietoihin.

Kauppapaikalla myytiin muun muassa huumeita ja päihdyttäviä lääkkeitä laidasta laitaan. Ostajat ja myyjät toimivat nimimerkkien takaa, mutta poliisi on selvittänyt palvelun käyttäjien henkilöllisyyksiä ainakin Bitcoin-kryptovaluutan käytöstä jääneiden jälkien avulla.

Huumeita tilattu kaikkialle Suomeen

Massiivinen tutkintakokonaisuus on Rädyn mukaan paljastanut, että huumeita ovat tilanneet verkosta muutkin, kuin poliisin vanhat tutut.

– On ilmennyt, että käyttäjät ovat vähän eri profiilia kuin mihin on normaalisti totuttu. Tässä on mukana hyvin paljon ensikertalaisia, ja nämä huumeet ovat jakautuneet – niitä ei ole tilattu pelkästään isoihin kaupunkeihin – vaan laajasti syrjäkylille ja koko valtakunnan alueelle.