Helsingin Viikistä varastettiin kokonainen sauna – opiskelijajärjestö harmissaan varkaan erikoisesta tempauksesta: "Saunassa on vietetty monia iloisia hetkiä"

Sauna oli kiinni aisalukolla

Metsäylioppilaat ry:n hallituksen puheenjohtaja Anni Järvinen kertoo MTV Uutisille, että kärrysaunaa on säilytetty aina luvallisesti opiskelijatalojen parkkipaikalla Helsingin Viikissä.

Parkkipaikan vieressä on paljon opiskelija-asuntoja. Monet opiskelijat kuitenkin viettävät kesän toisaalla, joten havaintoja kärrysaunan häviämisestä ei ole Järvisen mukaan tehty.

– Turvakameran kuvaakaan ei ollut kyseiseltä ajalta. Olemme kyllä saaneet jo yhden vihjeen jostakin kärrysaunasta Sompasaaressa, mutta kärrysaunoja on niin paljon, että onhan se aika epätodennäköistä, että kyseinen kärrysauna olisi meidän. Lisäksi meidän kärrysaunassamme on selkeät tuntomerkit.

"Ainejärjestön toimistosta viety arvotavaraa"

Muista saunavarkauksista hän ei ole aiemmin kuullut. Järvinen on kuitenkin huolissaan alueella tapahtuneista varkauksista ja toivoo, että poliisi saa kaikki tekijät kiinni.

"Itse rakennetulla saunalla on valtava tunnearvo"

Kärrysaunavarkauden aiheuttama rahallinen tappio ei ole Järvisen mukaan niinkään vakava, mutta itse rakennetun saunan tunnearvo on suuri.

– Opiskelijamme ovat rakentaneet saunan itse ja se on ollut ainejärjestömme käytössä jo vuodesta 2013.

– Saunan seinillä on tekijöiden nimet ja ulkoseinässä ainejärjestömme logo.

Puheenjohtaja kertoo, että sauna on ollut opiskelijoiden vapaassa käytössä. Yleensä sitä on lämmitetty vähintään muutaman kerran kuukaudessa. Lisäksi saunaa on vuokrattu ainejärjestön nettisivuilla myös ulkopuolisille.