Rikostutkintaan johtaneet teknobileet pidettiin farmasian opiskelijoiden "Käärmeenpesässä" – näin ainejärjestö kommentoi selkkausta

Järjestön puheenjohtaja Joonatan Haapalainen vahvistaa MTV Uutisille, että poliisitutkintaan johtaneet juhlat on pidetty kyseisessä vuokratilassa ja vuokraaja on rikkonut vuokratilaa koskevia sääntöjä.

– Minun ymmärtääkseni sama henkilö on aiemminkin vuokrannut tilaamme ongelmitta. Tietojeni mukaan viime viikonlopun bileisiin olisi kuitenkin tullut mukaan myös jokin muu järjestäjä, joka oli tuonut juhliin enemmän porukkaa. Emme olleet tällaisesta tietoisia. On kaikkien etu, että tapaus selvitetään, Haapalainen sanoo.

"Se päättyy tähän"

Haapalaisen sanojen mukaan vuokraajaan on otettu yhteyttä ja asiaa on selvitetty. Haapalainen painottaa, että vuokraajien pitää sitoutua noudattamaan Käärmeenpesän järjestyssääntöjä ja koronarajoituksia.

Hänen tiedossaan ei ole, miten järjestäytynyttä toiminta viikonlopun teknobileiden taustalla on mahdollisesti ollut. Poliisi selvittää nyt, onko sankoin joukoin väkeä vetäneiden karkeloiden taustalla jonkinlainen järjestäytyneempi tapahtumaorganisaattori, joka olisi naamioinut luvat vaativan yleisötilaisuuden yksityistilaisuudeksi ja mahdollisesti toiminut näin aiemminkin.

Poliisi julkaisi tutkinnan käynnistämisestä tänään tiedotteen, jossa painotetaan, että Aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia on syytä noudattaa eikä yli 10 hengen yleisötilaisuuksia tai yksityistilaisuuksiksi naamioituja yleisötilaisuuksia tule järjestää.

Sörnäisiin aiemminkin hälytyksiä

Ylikomisario vahvistaa, että poliisi on aiempinakin kuukausina saanut Sörnäisiin hälytyksiä ja käynyt erilaisissa juhlissa tarkistamassa, onko kyseessä yksityistilaisuus tai omat lupansa vaativa yleisötilaisuus.

– Samantyyppisistä tilaisuuksista on tullut ilmoituksia poliisille aiemminkin ympäri kaupunkia, myös Sörnäisten alueelle, tähän kyseiseen rakennuskokonaisuuteen. Nyt selvitämme asiaa ja sitä, millaisista rikosnimikkeistä voisi olla kysymys, poliisi sanoo.

Opiskelijoiden biletilakeskittymä

– Vuokratoimintaa on ollut, mutta muita isompia juhlia ei minun tietojeni mukaan ole ollut. Tietenkin tilanne voi mennä niinkin, ettei tieto poliisien mahdollisesta käynnistä kantaudu vuokraajan korviin, hän toteaa.

Naapuri: Miksei kukaan ole puuttunut?

Hän kertoo seuranneensa tilannetta lokakuusta saakka, jolloin hän muutti asuntoonsa. Naapuri on odottanut pitkään, että viranomaiset puuttuisivat tilanteeseen.

Käärmeenpesän sijaintiin sopivassa tilassa on hänen mukaansa pidetty vastaavia juhlia useana viikonloppuna ja juhlaväkeä on lapannut sisään vielä aamutunteinakin. Hänen havaintojensa mukaan sisäpihan ovella on myös päivystänyt jonkinlainen portsari.