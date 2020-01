Jarin rakas kesämökki tuhottiin järkyttävään kuntoon, lopuksi tupa oltiin tuikata tuleen – poliisi tutkii mökkimurtojen aaltoa Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa asuinsijaansa pitelevä Jari* järkyttyi viikonloppuna pahan kerran pyörähdettyään kesämökillään Hauklapin kylässä. Jarin poika oli passittanut isänsä suvun mökille tarkastuskäynnille, sillä hän oli kuullut, että Ruokolahti-Puumalan alueella liikkuu kutsumattomia vieraita.



Lokakuussa viimeksi mökillään vieraillut mies kokikin elämänsä järkytyksen päästyään mökkinsä pihaan: tontti oli kuin pommin jäljiltä.



– Ovesta oli yritetty sisään kirveellä siinä onnistumatta. Sitten pukuhuoneen rikotusta ovesta on menty mökkiin sisälle laiturista talviteloille nostettujen tikkaiden avulla. Sisällä on kaikki sotkettu, ja kaiken kukkuraksi mökki on yritetty polttaa, Jari listaa mökkinsä kokemia vahinkoja.



Kuvat puhuvat puolestaan

Jarin lähettämät kuvat puhuvat puolestaan: Jokaista ulko-ovea ja niissä olleita lukkoja oli kohdeltu kaltoin kirveellä, ja kaikki mökin sisällä olleet kalusteet oli laitettu palasiksi.



Mökinomistaja uskoo, että tekijä oli mitä luultavimmin yrittänyt peitellä jälkiään – tosin erittäin huonolla menestyksellä.



– On valokuvakin siitä, että tuvan penkille on laitettu jotain palavaa, se on sytytetty ja verho on palanut puoliksi. Olin juuri ostanut uudet verhot, mutta onneksi olin ostanut sellaiset, jotka eivät syttyneet liekkeihin, Jari sanoo ja kiittelee tekemäänsä kangasvalintaa.



"Sepä tässä vähän ihmetyttääkin"



Tulipunainen tupa ja mökin pihapiiriin kuuluvat aitat ja varasto ovat Jarille äärimmäisen rakkaita. Kyseessä on hänen vanhempiensa rakentama lomaparatiisi, jota käsistään kätevä mies oli kunnostanut parin vuoden ajan. Nyt kaikki työ oli hukkaan heitettyä.



– Samalla lähti tietynlainen tunne siitä mökistä. Siellä, kun on kerran käyty, tunne on sama kuin omalla iholla olisi käyty, Jari sanoo haikeana puhelimeen.



Vaikka kesämökillä ja pihapiirissä pönöttävillä piharakennuksilla on paljon tunnearvoa, Jari ei ole varastoinut tontille mitään arvokasta.



– Sepä tässä vähän ihmetyttääkin, kun siellä ei ole mitään arvokasta. Ehkä varas onkin suuttunut, kun mökistä ei löytynyt mitään arvokasta vietävää ja laittoi paikat hajalle suutuspäissään.



Yöunetkin menivät kalliin hintalapun vuoksi

Jari kertoo, että mökkimurto ja tontilla odottanut järkyttävä näky ovat vieneet häneltä myös yöunet.



– Kun en saanut viime yönä unta, sen perusteella, mitä olen ehtinyt mökillä silmäillä, ynnäilin ja tein pienen yhteenvedon, että lähelle 10 000 euron lasku tästä tulee korjaustyöt ja kalusteet mukaan lukien.



Jari oli onnekseen vakuuttanut mökkinsä, mikä luultavasti keventää taloudellista taakkaa – aikoohan mies remontoida mökin uuteen uskoon, kunhan muilta kiireiltään ehtii.



Jari teki murrosta rikosilmoituksen, jonka tiimoilta poliisi vieraili mökin tiluksilla ottamassa kuvia ja tehneet havainnot alueesta. Poliisi tiesi kertoa, että myös muiden lähialueen mökkien läheisyydessä on nähty sinne kuulumatonta liikettä.



Koska Etelä-Karjalassa ei ole lunta, murtovaras pääsi pakenemaan paikalta lähes jälkiä jättämättä. Koska Jari ei itse polta tupakkaa tai käytä juurikaan alkoholia, poliisi voi mahdollisesti päästä tekijän jäljille tupakantumpista otetun DNA:n avulla.



– Ainoa viite, mikä tekijästä on jäänyt, on se, ettei ihan tervepäinen ole ollut asialla, Jari sanoo naurahtaen.

*Jarin nimi on muutettu haastattelun antaneen henkilön yksityisyyden suojaamiseksi.



Poliisi: Murtoaalto lietsoo turvattomuuden tunnetta

Kaakkois-Suomen poliisista kerrotaan MTV Uutisille, että poliisilla on tiedossa vajaa kymmenen mökkimurtoa – juurikin samalta Ruokolahti-Puumala-alueelta, jossa Jarinkin mökki sijaitsee.



– En yhtään ihmettele, että turvattomuuden tunne on lisääntynyt Etelä-Karjalan alueella. Jos ihmismieli yrittää kääntää asian niin päin, että olisi itse kesämökissään, kun joku tuntematon yrittää sisälle, ihan varmasti jollakin tasolla ainakin aiheuttaa turvattomuuden tunnetta.



Poliisi myös pelkää, ettei kaikki alueella tehdyt murrot ja ilkivallanteot ole kantautuneet viranomaisten korviin.



– Tietysti, kun osassa on kyseessä kesä- tai vapaa-ajan asunto, on mahdollista, että alueella on kohteita, joissa asianomistajat eivät edes tiedä, että heidän tiluksilla ollaan käyty ja heidän omaisuuttaan on turmeltu ja anastettu, Kaakkois-Suomen poliisista uumoillaan.



Tekijän jäljille päästään mahdollisesti pian



Poliisi kertoo tutkivansa asiaa. Ainakaan toistaiseksi ei voida sanoa, onko murtojen takana sama henkilö vai onko asialla ollut kenties useammasta henkilöstä koostuva rosvojoukko. Tekijästä voidaan kuitenkin hyvin pian saada jonkinlaisia viitteitä.



– Yhteen juttuun liittyen poliisilla on valvontatallennekuvaa – hyvälaatuista sellaista, eli on hyvät mahdollisuudet siihen, että saamme tekijän tunnistettua. Poliisi on myös saanut muutaman vihjeen siitä, kuka voisi mahdollisesti olla tekojen takana, poliisista kerrotaan.



Poliisi pyytää havaintoja valkoisesta pakettiautosta



Kaakkois-Suomen poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja murtovyyhdin selvittämiseksi. Poliisilla on epäilys siitä, että tekijä liikkuu mahdollisesti valkoisella Ford Trasit -merkkisellä pakettiautolla.



– Jos Etelä-Karjalan alueella on havaintoja sinne kuulumattomasta valkoisesta ajoneuvosta, joka herättää tämän uutisen jälkeen ajatuksia siitä, ettei se ole välttämättä luvallisilla aikeilla matkassa, kaikki tiedot otetaan mielellään vastaan, Kaakkois-Suomen poliisista kerrotaan.



Toistaiseksi ei osata sanoa, onko valkoinen ajoneuvo suomalaisissa kilvissä. Myöskään tekijän ulkonäöstä ei osata kertoa tässä vaiheessa tutkintaa yksityiskohtia julkisuuteen.