Lähteekö Mika Aaltola kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi? Puoluesihteeri vastaa

– Varmaan tähänkään mennessä kukaan ei tiedä, mitä on tapahtunut. Kai se tuosta itänaapurista on opittu, että valtaosa asioista ei ole sitä, miltä ne näyttää – ja mihin tämä johtaa, se tullee nähtäväksi, Rönnholm pohtii.

– Puhutaan yhä enemmän ydinaseista, Wagner on siirtynyt Valko-Venäjälle, sinne on lähetetty ydinaseita, meillä on ydinvoimalakysymys Ukrainan sisällä… Sitten tietenkin se, mitä koko Venäjän yhteiskunnalle tapahtuu – jos meillä on monen miljoonan kaupunki, Pietari, tuossa rajan läheisyydessä, tulisiko sieltä pakolaisvyöry kenties Suomeen. Tässä on monia kysymyksiä, joihin on varauduttava ennakkoon.