Poliisikoirien omat sosiaalisen median tilit joutuivat syyniin Helsingin poliisissa. Laitoksen mukaan eläin ei voi hallinnoida sometiliä, eivätkä poliisina työskentelevät henkilöt saa sekoittaa tileillään poliisityötä ja vapaa-aikaa.

Muutos liittyy kaikkeen poliisin toimintaan sosiaalisessa mediassa, ei pelkästään poliisikoirien tileihin. Useat Helsingin poliisin poliisikoirien sometilit ilmoittivat sunnuntaina ja maanantaina lopettavansa nykyiset tilinsä kokonaan työnantajansa "viestintämääräyksen" seurauksena.

Helsingin poliisilaitoksen mukaan se ei ole määrännyt poliisikoiriensa tilejä lakkautettaviksi vaan niitä koskevia ohjeistuksia on täsmennetty. Tilit saavat jatkossakin jatkaa toimintaansa, mutta vain joko virallisina poliisin asiantuntijatileinä tai sitten puhtaasti vapaa-ajan tileinä, joissa ei esitellä poliisitoimintaa.

Poliisihallituksen ohjeistuksen mukaan poliiseina työskentelevillä henkilöillä voi olla sosiaalisessa mediassa virallisia asiantuntijatilejä, jotka liittyvät poliisin työhön.

– Tilin pitää olla tämän asiantuntijan vastuulla ja poliisilaitoksella täytyy olla tiedossa vastuuhenkilön nimi. Samoin yleisön on voitava varmistua, että kyseessä on oikea tili, kertoo erityistoimintayksikön johtaja, ylikomisario Patrik Karlsson Helsingin poliisista.

– Eläin, kuten poliisikoira, ei voi hallinnoida sometiliä. Tililtä tulisi ilmetä siis jatkossa myös koiranohjaajan nimi.

Tällä hetkellä monilla Helsingin poliisikoiratileillä nimellään esiintyy vain koira.

– Tästä syystä meidän koiranohjaajien on nyt valittava, että miten he haluavat toimia jatkossa sometiliensä kanssa.

Poliisikoiratilejä pidetään tärkeinä

Poliisihallitus antoi poliisin sometoiminnasta ohjeistuksen pari vuotta sitten. Ohjeistus koskee koko poliisin henkilöstöä ja poliisilaitokset ovat muokanneet oman henkilöstönsä someohjeita tämän jälkeen.

– Tässä on taustalla se, että sosiaalisen median tilien kanssa on ollut erilaisia vaiheita ja välillä käytännöt ovat olleet hyvinkin kirjavia. Tästä syystä niihin on kaivattu ohjeita, Karlsson kertoo.

Helsingin poliisilaitoksella poliisikoirien tilejä on käyty läpi loppukeväästä lähtien. Laitoksella on parikymmentä poliisikoiraa.

– Meillä ei ole ollut tietoa, kuinka paljon näitä tilejä on. Ja vaikka ne ovat näyttäytyneet virallisina poliisikoiratileinä, poliisilaitos ei ole pystynyt seuraamaan, mitä niille postataan.

Helsingin poliisilaitos kertoo pitävänsä poliisikoiratoiminnasta viestimistä tärkeänä ja kannustavansa poliisikoiranohjaajia aktiiviseen viestintään.

– Tunnistamme, että aihe kiinnostaa yleisöä ja tileillä on paljon seuraajia ja tileillä olevat julkaisut luovat positiivista julkisuuskuvaa poliisille, Karlsson sanoo.

– Meidän tarkoituksena ei siis ole rajoittaa tätä toimintaa millään tavalla, vaan ainoastaan yhdenmukaistaa sitä muun Helsingin poliisilaitoksen viestinnän kanssa sekä noudattaa valtakunnallisia ohjeita.

Vaihtoehdot mietinnässä

Vapaa-ajan tilit on Pohan ohjeistuksen mukaan pidettävä erillään poliisintyöstä. Helsingin poliisikoirien ohjaajilla on nyt Helsingin poliisilaitoksen mukaan edessään valinnanpaikka.

– Joko heidän nykyiset sometilinsä muutetaan virallisiksi tileiksi tai sitten ne muutetaan puhtaasti vapaa-ajan tileiksi, joissa ei esitellä poliisitoimintaa, Karlsson sanoo.

– Vaihtoehtona on myös, että heidän ohjauksissaan olevien koirien poliisityön esittely siirretään jatkossa Helsingin poliisin yhteiselle poliisikoiratilille.

Instagramista Helsingin poliisilaitoksen virallinen poliisikoiratili löytyy nimellä @k9helsinki.

Karlssonin mukaan koiranohjaajat saavat itse päättää, miten haluavat jatkossa toimia.

– Tähän muutokseen ei liity mitään sellaista, että Helsingin poliisikoirien tileillä olisi toimittu väärin tai jaettu jotakin sopimatonta sisältöä. Tämä koskee kaikkia Helsingin poliisissa työskentelevien epävirallisia sometilejä, Karlsson korostaa.

– Haluamme poliisissa viestiä yleisölle oikeiden, virallisten kanavien kautta, jotta yleisö erottaa viralliset viestit ei-virallisista viesteistä.