Vihdin yhteiskoululla on poliisitehtävä, rehtori vahvistaa MTV Uutisille.
MTV Uutisten tietojen mukaan oppilas on hyökännyt opettajan kimppuun. Rehtori Minna Kelan mukaan epäilty on poliisin hallussa ja tilanteesta ei ole vaaraa ulkopuolisille. Oppilaat on kuitenkin poliisin suosituksesta lukittu yläkoulun puolella luokkiin.
MTV Uutiset tavoitti myös aiemmin Vihdin alakoulun rehtori Jarmo Annalan, jonka mukaan oppilaat on yläkoulun puolella lukittu kouluun.
Poliisi kommentoi Iltalehdelle, ettei sen tiedossa ole henkilövahinkoja tai uhkaa kenenkään terveydelle.
