Yle Areena avaa lähetyskanavan WhatsAppissa

Yle Areena sulki tilinsä viestipalvelu X:ssä eli entisessä Twitterissä keskiviikkona. Päätös sulkea tili herätti viestipalvelussa runsaasti keskustelua, ja päätöstä on kyseenalaistettu.

Päätös Yle Areenan X-tilin sulkemisesta tehtiin viime syksynä. Myös Elävän arkiston ja paikallisuutisten tilit on suljettu.

Tiistaina Yle Areena kertoi X:ssä, että se avaa tammikuun lopussa lähetyskanavan Whatsappissa. Siellä kerrotaan esimerkiksi viikon uutuuksista ja nostoista. Kyseessä on eräänlainen yksipuolinen viestintäkanava, jollainen on jo käytössä esimerkiksi Ylen uutisilla. Ylen uutisilla on Whatsappissa liki 40 000 seuraajaa.