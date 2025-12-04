Poliisi riensi keskiviikkona Kotkaan laittamaan ravintolariehujaa kuriin.
Poliisi joutui käyttämään voimakeinoja ottaakseen kiinni miehen, joka pahoinpiteli tuntemaansa naista ravintolassa Kotkan keskustassa keskiviikkona iltakahdeksan jälkeen.
Tilanne oli alkanut jo ravintolan ulkopuolella ja eskaloitunut ravintolassa. Poliisin mukaan mies uhkaili pahoinpitelyn tiimellykessä myös väliin tulleita ravintolan työntekijöitä. Poliisi epäilee, että mies uhkaili paikalla olleita henkilöitä teräaseella.
Kun poliisipartio saapui paikalle, mies ei rauhoittunut, vaan jatkoi riehuntaa myös poliiseja kohtaan.
Poliisin mukaan pahoinpidelty nainen loukkaantui, mutta selvisi ilman hengenvaarallisia vammoja. Uhatut sivulliset henkilöt eivät saaneet fyysisiä vammoja.
Poliisi epäilee miestä ainakin törkeästä pahoinpitelystä, vapaudenriistosta, laittomasta uhkauksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Mies on pidätetty.
Poliisi pyytää paikalla olleita ja tapahtumia todistaneita henkilöitä ilmoittautumaan Kaakkois-Suomen poliisille (rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi.).