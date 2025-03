Jari Taponen MTV:lle: Minut savustettiin ulos – rajua kritiikkiä "härskistä" poliisijohdosta

Yli 30 vuotta poliisina työskennellyt ylikomisario Jari Taponen irtisanoutui muutama viikko sitten Helsingin poliisilaitokselta. Irtisanoutumisensa jälkeen hän on kritisoinut voimakkaasti poliisissa vallitsevaa johtamistyyliä.

Rikospaikan haastattelussa Taponen kertoo irtisanoutuneensa poliisista arvoristiriitojen vuoksi.

– Nämä ristiriidat voi jakaa kolmeen kohtaan. Se, miten poliisissa tänä päivänä nähdään kansalaiset ja miten uhkakuvia määritellään, miten suhtaudutaan sidosryhmiin ja miten poliisiorganisaatiossa suhtaudutaan henkilökuntaan.

– Olen viihtynyt poliisissa hyvin, mutta arvoristiriidat ovat nyt sen verran suuret, että minun on parempi väistyä, hän sanoo.

Taposen mukaan hänet savustettiin ulos poliisista. Hän ehti toimia poliisissa yli 30 vuotta. Viime vuosina hän työskenteli pitkään ennaltaestävän työn vetäjänä Helsingin poliisilaitoksella.

– Ensin minut savustettiin siitä pois, sen jälkeen rajoitettiin työtehtäviä, kiellettiin viestintä ja lopulta minulle osoitettiin muita työtehtäviä. Savustukselta se vahvasti vaikuttaa.

Taposen irtisanoutumisesta uutisoi ensimmäisenä Hufvudstadsbladet.

Painostettiin muualle

Helsingin poliisissa lopetettiin hiljattain ennalta estävä toiminto, jota Taponen ehti johtaa pitkään. Taposen mukaan toiminnon lakkauttaminen ei ollut kuitenkaan syy hänen irtisanoutumiseensa.

– Päätös irtisanoutumisesta lähti hautumaan jo aiemmin. Tietysti samalla kun tätä päätöstä mietin, tapahtui tämä ennalta estävän toiminnan alasajo. Tämä vaikutti siihen, ettei sellaista tehtävää ole enää olemassa, johon olisin ollut halukas palaamaan.

Taposen mukaan hänet painostettiin hakemaan Helsingin poliisilaitokselta Poliisiammattikorkeakouluun tutkimustehtäviin vuonna 2023.

Koulullakaan hän ei kuitenkaan saanut tutkimuslupaa niihin aiheisiin, joita hän olisi halunnut tutkia. Aiheet liittyivät 15-17-vuotiaiden nuorten väkivaltarikollisuuteen, ja siihen, miten poliisissa oli käytetty nuorten rikostorjuntaan osoitetut 20 miljoonaa euroa.

– Ei siitäkään sitten mitään tullut. Polamkissa puututtiin viestintääni ja se kiellettiin. Syy oli lain ja poliisin linjausten vastainen viestintä. Lopulta henkilökierto katkaistiin ja palasin Helsingin poliisilaitokselle. Helsinkiin palattuani minulle sanottiin, että minulla ei ole enää paluuta ennalta estävän työn johtajaksi.

Autoritääristä johtamista

Taponen kuvaa poliisin johtamiskulttuuria autoritääriseksi. Hän ei tarkoita tällä ainoastaan Helsingin poliisilaitoksen johtoa tai sen johtajaa Jari Liukkua.

– Tämä ei ole yhdestä henkilöstä kiinni, vaan tässä on pidempi jatkumo. Viimeisten vuosien aikana tästä johtamiskulttuurista poliisissa on tullut entistä autoritäärisempää. Olen kuvannut sitä jopa hieman härskiksi. Tuntuu, että tehdään aika kepein perustein toimenpiteitä organisaatiossa. Päätöksenteko on nyt keskitetty aiempaa enemmän ylös.

Taposen mukaan poliisissa vallitsee pelon ilmapiiri.

– Se mitä olen nyt kuullut Helsingin poliisilaitoksesta, niin kyllä siellä sellainen vallitsee. Laitokselta tulee viestiä, että äänet on vaiennettu, kritiikkiä ei uskalleta esittää ja siellä tehdään hieman mielivaltaisia päätöksiä. Tämä sama viesti tulee myös sidosryhmiltä, ei vain laitoksen sisältä.

MTV Uutiset kysyi Helsingin poliisilaitoksen päälliköltä Jari Liukulta haastattelua ja kommentteja Taposen väitteisiin, mutta Liukku ei halunnut niitä kommentoida.

– En katso asianmukaiseksi kommentoida yksittäisen työntekijän henkilökohtaiseen tilanteeseen ja näkemyksiin liittyviä asioita.

– Poliisilaitoksen toimintaa ja taloutta seurataan jatkuvasti Poliisihallituksen asettamien tavoitteiden perusteella. Tämän objektiivisen tulosseurannan mukaan viraston toimintakyky on hyvällä tasolla ja tuloksellisuus on kehittynyt viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden aikaisempaa parempaan suuntaan. Toimintaympäristö kuitenkin muuttuu ja palvelukysyntä kasvaa jatkuvasti, jonka vuoksi mitään ei voi pitää itsestään selvyytenä. Poliisilaitoksen palvelukyky edellyttää tilannekuvan seurantaa, toiminnan kehittämistä sekä motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä, Liukku viestitti MTV Uutisille.

Jari Taponen tuli julkisuudessa erityisen tunnetuksi, kun hän kertoi julkisesti omat näkemyksensä siitä, ettei Suomessa ole katujengejä, vaikka muu poliisiorganisaatio jo puhui niiden olemassaolosta. Mitä näistä näkemyseroista seurasi? Mitä Taponen ajattelee nyt katujengeistä ja myöntääkö hän niiden olemassaolon?

Taponen on varmasti Suomen maalitetuin poliisi ulostulojensa takia. Millaisia uhkauksia hän on saanut ja mitä maalittaminen on hänelle aiheuttanut? Katso Taposen koko haastattelu illan Rikospaikasta.

Rikospaikka MTV Katsomossa klo 21 alkaen ja MTV3-kanavalla kello 22.35.