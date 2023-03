Poliisin Instagram-tili kaapattiin

Poliisin ohjeet, miten toimia, jos sometilisi on kaapattu

Mitä pitempään kaappaaja hallinnoi tiliä, sitä vaikeampi tiliä on saada takaisin. Lisäksi sisällön menettäminen on tällöin todennäköisempää. Tilin voi yrittää saada takaisin haltuun Instagramin ohjeiden avulla. Jos ohjeista ei ole apua, seuraava askel on ottaa yhteyttä Instagramin ylläpitoon. Sometilin kaappauksesta kannattaa aina tehdä ilmoitus alustan ylläpidolle ja Kyberturvallisuuskeskukselle. Jos kyseessä on kiristysyritys, ilmoitus poliisille on tarpeen.