Väkivaltatilanne järkytti oppilaita, mutta tilanne hoidettiin heidän mukaansa rauhallisesti.

Vihdin yhteiskoulussa tapahtui tänään väkivaltainen välikohtaus, kun oppilas MTV Uutisten tietojen mukaan hyökkäsi opettajan kimppuun.

Oppilaat suljettiin tapahtuman johdosta luokkiin.

MTV Uutiset haastatteli joukkoa koulun yhdeksäsluokkalaisia oppilaita tapahtuneesta. He eivät olleet itse todistaneet väkivaltatilannetta, mutta olivat kuulleet siitä.

– Oppilas oli vähän kierroksilla ja sitten uhkasi puukottaa yhtä opettajaa ja satutti vissiin itseään, kertoi Leevi kuulemastaan.

Leevi ja hänen koulutoverinsa suljettiin tapahtuneen jälkeen luokkaan. Tilanne pääsi yllättämään jo valmiiksi musiikkiluokassa olleen Nooan, joka aluksi ajatteli oppilaiden vain tulevan luokkaan ajoissa.

– Sitten ne kertoivat, mitä on tapahtunut, niin kyllä mä vähän järkytyin, hän Pyry kertoo MTV Uutisille.