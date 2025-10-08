Poliisi ei ole vieläkään sulkenut pois onnettomuuden mahdollisuutta.

Helsingin Hietalahdenkadulla sattuneesta parveketurmasta epäilty mies kiistää syyllisyytensä rikokseen.

Käräjäoikeus vapautti miehen eilen tiistaina, mutta tapauksen tutkinnanjohtajan Juha Piipon mukaan miestä epäillään edelleen taposta.

– Henkilö kiistää häneen kohdistuvat rikosepäilyt, Piippo sanoo MTV Uutisille.

Nainen putosi 5. kerroksen parvekkeelta Helsingin Hietalahdenkadulla 17.syyskuuta ja kuoli. Poliisi tutki tapausta alun perin onnettomuutena, mutta otti jo alkuvaiheessa myös mahdollisen rikoksen huomioon.

Saman viikon aikana poliisi otti kiinni miehen, joka asui samassa asunnossa parvekkeelta pudonneen naisen kanssa. Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä taposta vielä samalla viikolla.

59-vuotiaalla miehellä on MTV:n selvityksen mukaan rikostaustaa.

Mies ja nainen asuivat yhdessä asunnossa.

Onnettomuus edelleen mahdollinen vaihtoehto

Tutkinnanjohtaja kertoo, että tapausta on selvitetty kuulusteluin, ja epäilty on ollut asiallinen kuulusteluissa.

Poliisi ei ole vieläkään pystynyt poissulkemaan onnettomuuden taikka henkirikoksen mahdollisuutta. Molemmat tapahtumankulut ovat edelleen mahdollisia.

Piipon mukaan selvityksen saaminen on haastavaa.

Heti turman tapahduttua, poliisi kertoi epäilevänsä, että turmapaikan parvekkeesta on irronnut levymäinen osio.

Taloyhtiön isännöitsijä kertoi aiemmin MTV Uutisille, että parvekkeisiin tehtiin kuntotutkimus kuukausi ennen tapahtumaa.

Parveketurma tapahtui syyskuun 17. päivä.Lehtikuva

Piippo sanoo, että kyseisen parvekkeen parvekelevyä on tutkittu.

– Sitä on tutkittu, varsinaisiin vahvuustesteihin tai -arvioihin ei ole päästy. Se on sitten eri viranomaisten tehtävä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että siinä olisi mitään vikaa.

Aiemmin poliisi on kertonut myös sen, että nainen ja mies olivat tapahtumahetkellä asunnossa kahdestaan.

Piippo ei ota kantaa kyseisen päivän tai illan tapahtumankulkuun.

– Se on hämärän peitossa vielä, Piippo sanoo.