Nainen putosi parvekkeelta Helsingissä keskiviikkona ja kuoli. Poliisin mukaan kaikki tutkintalinjat ovat vielä auki.

Nainen kuoli pudottuaan kerrostalon parvekkeelta keskiviikkona Helsingissä Hietalahdessa.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Piippo sanoo MTV Uutisille, että tutkinta on hyvin alkuvaiheessa.

– Kaikki mahdolliset tutkintalinjat ovat auki. Emme sulje pois onnettomuutta tai henkirikoksen mahdollisuutta, Piippo sanoo MTV Uutisille.

Keskiviikkona poliisi kertoi epäilevänsä, että turmapaikan parvekkeesta on irronnut levymäinen osio.

Poliisi pyytää havaintoja henkilöiltä, jotka ovat nähneet tai kuulleet jotain tapaukseen liittyvää.

Tiedot ja havainnot pyydetään sähköpostilla osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai soittamalla tai WhatsApp-viestillä numeroon 050 562 5433.