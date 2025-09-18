Poliisilla on epäilty tapauksessa, jossa nainen putosi pudottuaan keskiviikkona parvekkeelta Helsingin Hietalahdessa.

Meillä on epäily ja yleensä kun on epäily, niin on myös epäiltykin, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Piippo kertoo MTV Uutisille.

Piipon mukaan rikosepäilystä huolimatta on vielä täysin mahdollista, että tapaus osoittautuu tapaturmaksi. Kummatkin tutkintalinjat ovat siis yhä auki.

Kovasti yritetään selvittää, onko meillä käsissä rikosasia vai kuolemansyyn selvittäminen. Kumpaakaan ei ole vielä suljettu pois. Tämä on vähän haastavaa tutkinnallisesti, Piippo sanoo.

Piippo ei ota kantaa siihen, onko poliisi ottanut epäiltyä henkilöä kiinni. Hän kuitenkin toteaa, että kun rikosta on syytä epäillä, kynnys on tällaiseen on matalalla. Piippo ei myöskään ota kantaa siihen, keitä on ollut paikalla naisen pudotessa.

– Tätä selvitetään parhaan kykymme mukaan. Sitä tietysti tutkinnanjohtajana pelkään, että jos lähden avaamaan epäilyjä voimakkaasti, niin voin tahtomattaankin vaikuttaa jonkun lausumiin.

Sen Piippo kuitenkin vahvistaa, että parvekkeelta pudonnut nainen oli kyseisen asunnon asukas.

Poliisi pyytää havaintoja henkilöiltä, jotka ovat nähneet tai kuulleet jotain tapaukseen liittyvää.

Tiedot ja havainnot pyydetään sähköpostilla osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai soittamalla tai WhatsApp-viestillä numeroon 050 562 5433.