Sekava mies tunnusti puolisonsa raa'an surman Tampereella – MTV selvitti: Tuomittu aiemmin ala-asteikäisen tyttärensä pahoinpitelystä, istunut oikeudessa myös lapsen hyväksikäytöstä

Kinnusen mukaan mies on myöntänyt aiheuttaneensa naisen kuoleman. Poliisi ei ole kuitenkaan saanut mieheltä selitystä siihen, miksi hän on näin toiminut.

Pahoinpitelyä ja vapaudenriistoa

Mies on tuomittu lainvoimaisesti ainakin kahdesta pahoinpitelystä. Toinen jutuista on vuosituhanteen vaihteesta, toisessa ratkaisu on annettu vuonna 2013. Jälkimmäisen asian yhteydessä mies on tuomittu myös vapaudenriistosta.