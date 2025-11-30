Siltasaaren ampumisessa yksi nainen loukkaantui vakavasti ja teosta epäilty riisti henkensä. MTV:n tietojen mukaan rikoksentekijä oli tarttunut aseeseen yksityiselämän takaiskun takia.
Säästöpankinrannassa Helsingin Siltasaaressa tehtiin ampuma-aseella henkirikoksen yritys kesäkuussa 2025. Vuonna 1977 syntynyt mies oli ampunut 1970-luvulla syntynyttä naista vatsaan ja sen jälkeen surmannut itsensä.
Rikos tapahtui miehen asunnossa ja ampumisessa vakavasti loukkaantunut uhri oli hänen kumppaninsa.
Tuoreeltaan MTV Uutiset kertoi, että kuusikymppinen mies oli tunnettu hahmo paritanssiharrastajien keskuudessa, sillä hän järjesti aktiivisesti latinalaistanssitapahtumia.
Säästöpankinranta sijaitsee Hakaniemen Siltasaaressa, joka on meren äärellä lähellä Helsingin keskustaa sijaitseva pieni saareke.
0:30MTV Uutiset uutisoi rikospaikalta tuoreeltaan kesäkuussa. Tältä paikalla näytti.
Uhri sai soitettua apua ja avattua oven
Tapahtumat tulivat poliisin tietoon naisen soitettua apua.
Nainen oli soittanut hätäkeskukseen hieman ennen viittä aamulla. Poliisipartio oli paikalla joidenkin minuuttien päästä ja poliisit murtautuivat rappuun rikkomalla rapun alaoven. Partio oli jo alkanut murtaa asunnon ovea, kun rikoksen uhriksi joutunut nainen avasi oven.