MTV:n tiedot: Siltasaaren ampuja uskoi parisuhteensa päättyvän – näin verityö tapahtui Polisin eristysnauhat rikospaikan ovessa. Julkaistu 30.11.2025 07:30 Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Siltasaaren ampumisessa yksi nainen loukkaantui vakavasti ja teosta epäilty riisti henkensä. MTV:n tietojen mukaan rikoksentekijä oli tarttunut aseeseen yksityiselämän takaiskun takia. Säästöpankinrannassa Helsingin Siltasaaressa tehtiin ampuma-aseella henkirikoksen yritys kesäkuussa 2025. Vuonna 1977 syntynyt mies oli ampunut 1970-luvulla syntynyttä naista vatsaan ja sen jälkeen surmannut itsensä. Rikos tapahtui miehen asunnossa ja ampumisessa vakavasti loukkaantunut uhri oli hänen kumppaninsa. Tuoreeltaan MTV Uutiset kertoi, että kuusikymppinen mies oli tunnettu hahmo paritanssiharrastajien keskuudessa, sillä hän järjesti aktiivisesti latinalaistanssitapahtumia. Säästöpankinranta sijaitsee Hakaniemen Siltasaaressa, joka on meren äärellä lähellä Helsingin keskustaa sijaitseva pieni saareke. 0:30 MTV Uutiset uutisoi rikospaikalta tuoreeltaan kesäkuussa. Tältä paikalla näytti. Uhri sai soitettua apua ja avattua oven Tapahtumat tulivat poliisin tietoon naisen soitettua apua. Nainen oli soittanut hätäkeskukseen hieman ennen viittä aamulla. Poliisipartio oli paikalla joidenkin minuuttien päästä ja poliisit murtautuivat rappuun rikkomalla rapun alaoven. Partio oli jo alkanut murtaa asunnon ovea, kun rikoksen uhriksi joutunut nainen avasi oven.





Poliisi kertoo tutkintailmoituksessaan, että nainen oli välittömästi asunnon ovelle tulon jälkeen luhistunut maahan ja jäänyt makaamaan asunnon oven edustalle. Hän ehti kuitenkin kertoa, että missä päin asunnossa ollut mies makasi.

Uhri evakuoitiin eteisestä rappukäytävään ja hänelle alettiin antamaan ensiapua.

Kaksi kumahdusta, kaksi luotia

Asunnon naapurissa asunut mies kertoi poliisille, että hän oli kuullut vain hieman ennen hätäpuhelua kaksi kovaa, kumahdusta muistuttavaa ääntä. Ääni oli niin voimakas, että hän oli havahtunut siihen yöllä.

Hän kuvaili ääntä sellaiseksi kuin jotain isoa olisi tippunut lattialle.

Asunnon makuuhuoneen lattialta poliisi löysi luvallisen Sakon L46-kiväärin. Asetta oli mahdollisesti säilytetty asunnon eteisen ja makuuhuoneen välisessä tilassa olleessa mustassa korkeassa asekaapissa, jossa oli muitakin luvallisia aseita.

Asunnosta löytyi kaksi luotia. Toinen, ilmeisesti miehen surmannut, luoti löydettiin makuuhuoneen katon rajasta. Naista haavoittanut luoti taltioitiin myöhemmin leikkauksen jälkeen. Poliisi ei löytänyt viitteitä, että asunnossa olisi ammuttu enemmän kuin kaksi laukausta.

Ajatus parisuhteen päättymisestä oli viimeinen pisara

Poliisin asiakirjoista on mustattu pitkähköjä osuuksia. Esimerkiksi epäillystä tapahtumakulusta on peitetty kaikki osuudet poliisin saapumiseen saakka.

Salausmerkintöjen mukaan ne sisältävät yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia tietoja. Todennäköisesti tässä kohtaa tekstiä käsitellään muun muassa poliisin epäilemää rikoksen motiivia.

MTV Uutisten tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että mies oli yrittänyt henkirikosta parisuhteen päättymisen takia.

Miehen ystävä kertoo MTV Uutisille, että mies ja nainen olivat parisuhteessa, mutta mies uskoi suhteen olleen päättymässä. Ystävä uskoo, että tämä oli saanut jo entuudestaan raskaiden tuntojen kanssa painineen miehen ryhtymään äärimmäiseen tekoon.

Ystävä kuitenkin uskoo, että mies olisi katunut tekoa, jos olisi itse jäänyt henkiin. Miehen tunteneet ovat hyvin helpottuneita, että nainen selvisi teosta hengissä.

Poliisi tutki tekoa aluksi murhan yrityksenä, mutta rikosnimike muuttui myöhemmin tapon yritykseksi. Asiaa ei viety syyttäjälle, koska rikoksesta epäilty on kuollut.

