Helsingissä asunnon parvekkeelta pudonnut nainen oli asunnon asukas.
Helsingin parveketurmassa kuollut nainen oli MTV:n tietojen mukaan töissä Yleisradiolla.
Noin viisikymppinen nainen kuoli keskiviikkona alkuillasta pudottuaan parvekkeelta.
Poliisi vahvisti aiemmin MTV Uutisille, että asunnon parvekkeelta pudonnut nainen oli asunnon asukas.
Naisen työpaikasta kertoi ensin Iltalehti.
Epäilty tappo
Perjantaina poliisi tiedotti tutkivansa asiaa tappona.
– Tapauksessa on syytä epäillä tappoa, ja sen vuoksi poliisi on pidättänyt miehen rikoksesta epäiltynä. Tutkinnan turvaamiseksi poliisi ei voi tiedottaa asiasta tällä hetkellä enempää, kertoo rikoskomisario Juha Piippo tiedotteessa.
Aiemmin poliisi epäili myös onnettomuutta, eikä Piipon mukaan sitä voi nytkään sulkea täysin pois.
– On mahdollista, että tulee jotain seikkoja ilmi, että rikosepäily hälvenee, Piippo sanoo MTV:lle.
Piippo ei kuitenkaan kommentoi sitä, minkä perusteella nyt ollaan päädytty epäilemään henkirikosta.
Mies ja nainen asuivat asunnossa vuokralla.
Asunnon miehellä rikostaustaa
Poliisi kertoi MTV:lle torstaina, että heillä on epäilty. Piippo vahvistaa, että epäilty mies otettiin kiinni torstaina.
Hän ei kommentoi sitä, onko epäilty asunnossa asuva mies eikä sitä keitä asunnossa oli tapahtumahetkellä.
Naisen kanssa samassa asunnossa asuneella miehellä on MTV:n selvityksen mukaan rikostaustaa.
Miehellä on tuomiot petoksesta ja ampuma-aserikoksesta vuosilta 2020 ja 2019.