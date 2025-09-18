Helsingin Hietalahdessa tapahtuneen parveketurman asukkaalla on rikostaustaa.

Helsingissä keskiviikkona alkuillasta tapahtuneen parveketurman asunnossa asuneella miehellä on MTV:n selvityksen mukaan rikostaustaa.

Miehellä on tuomiot petoksesta ja ampuma-aserikoksesta vuosilta 2020 ja 2019.

Asunnon parvekkeelta pudonnut nainen oli asunnon asukas, poliisi vahvisti MTV Uutisille.

Poliisi selvittää edelleen, onko kyseessä tapaturma vai rikosasia. Kumpaakaan ei oltu suljettu pois vielä torstaina iltapäivästä.

Asunnon ovi oli eristetty poliisiteipillä torstaina.

Poliisi kertoi torstaina ottaneensa yhden henkilön kiinni, mutta ei kommentoinut asiaa enempää.

Poliisi ei ole myöskään kertonut sitä, keitä asunnossa oli paikalla tapahtumahetkellä.

Taloyhtiön isännöinnistä vastaava Braleva Kiinteistöpalvelut Oy:n isännöitsijä Tero Varis kertoi keskiviikkona aamulla, että parvekkeisiin tehtiin kuntotutkimus kuukausi sitten.

– Ei havaittu olennaista vikaa. Maalausta vaativia asioita, Varis kertoi.

Hän ei halunnut kommentoida muuten kerrostalon kuntoa tai sitä, onko parvekkeita remontoitu aiemmin.

Kerrostalo on rakennettu vuonna 1954.

"Kuulin vasta poliisin sireenit"

Torstaina kaikki naapuruston asukkaat eivät halunneet kommentoida tapausta.

Eräs naapuri kertoi istuneensa taloyhtiön sisäpihalla tapahtuma-aikaan keskiviikkona. Paikalta ei ollut suoraa näköyhteyttä kyseisen parvekkeen alle.

Hän katsoi samalla ohjelmaa vastamelukuulokkeet päässä, joten hän ei kuullut eikä nähnyt mitään ennen kuin poliisi saapui paikalle.

– Kuulin vasta poliisin sireenit, hän kertoo.

Nurkan takana olevassa turkkilaisessa ravintolassa oleva omistaja kertoo myös huomanneensa poliisin ja ambulanssin keskiviikkona.

Hän kertoo juosseensa katsomaan, mitä oli tapahtunut, mutta palasi ravintolaansa nopeasti.

– Tuli huono olo, hän kertoo näkemästään.