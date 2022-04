Helsingin arvoalueella sijaitsevasta autohallipaikasta pyydetään hurjaa summaa – näin myyjä perustelee hintaa MTV:lle

Helsingin Katajanokan arvoalueella, osoitteessa Satamakatu 3, on myynnissä 160 000 euron hintainen autopaikka pysäköintihallista. Oikotie-sivustolla julkaistusta myynti-ilmoituksesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat .

Vertailun vuoksi; Helsingin Oulunkylään valmistuvasta uudiskohteesta myydään 20-neliöisiä yksiöitä halvimmillaan 160 773 euron hintaan. Matkaa Katajanokalta Oulunkylään on linnuntietä vain runsaat kuusi kilometriä.

Autopaikkaa kuvaillaan ilmoituksessa lämpimäksi, turvalliseksi ja helppokäyttöiseksi. Se sijaitsee vuonna 1940 valmistuneessa funkisrakennuksessa, jonka on suunnitellut arkkitehti Toivo Paatela. Rakennus toimi aiemmin Keskon pääkonttorina, mutta siihen on sittemmin saneerattu asuntoja. Rakennuksen mittava peruskorjaus valmistui vuonna 2019.

Hallipaikoista pulaa

– Tämä on ainoa tarjolla oleva autohallipaikka 1–1,5 kilometrin säteellä. Alueen autohallipaikkojen kysyntä on edelleen nousussa, sillä sähköautojen latausvalmiuksia ei juurikaan tällä alueella ole, mutta tässä on, myyjä sanoo MTV Uutisille.