Tampereen kallein myynnissä oleva koti on verhoiltu marmorilla – myynti aloitettiin yli kaksi vuotta sitten: "Näistä materiaaleista ei tänä päivänä rakentaisi kukaan"

Tampereen kalleimman myynnissä olevan asunnon hintalappu on 3,4 miljoonaa euroa. Arvoasunto sijaitsee Pyhäjärven rannalla Ranta-Kaarilassa ja sillä on omaa rantaviivaa 30 metriä. Asunnon myynti on aloitettu jo maaliskuussa 2017, mutta se odottaa vielä uusia asukkaita.