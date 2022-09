"Autopaikan puuttuminen on monelle selkeä dealbreaker" – Espoon pysäköintipäätöksellä voi olla ikäviä seurauksia asuntoaan myyvälle, mutta kaupungin mukaan varsinainen ongelma on muualla

Länsiväylä uutisoi elokuun lopulla, kuinka oman autopaikan puuttuminen hidastaa asuntokauppoja Espoossa. Lehden haastattelemien kiinteistönvälittäjien mukaan ongelma on korostunut entisestään sen jälkeen, kun Espoon kaupunki teki viime vuonna päätöksen aiemmin maksuttomien kadunvarsipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi .

Kiinteistönvälittäjä Antti Haataja Kiinteistömaailmasta kertoo MTV Uutisille, että ilmiö on tuttu. Haatajan mukaan Espoossa oma autopaikka on kaksiossa ja sitä suuremmissa asunnoissa lähes poikkeuksetta ostajan vaatimuslistalla. Yksiöissä asuu useammin autottomia, kun taas suuremmat asunnot palvelevat tyypillisesti lapsiperheitä tai vanhempaa ikäryhmää, joille auto on enemmän tai vähemmän välttämätön sujuvan arjen pyörittämisessä.