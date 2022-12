Hellyttävä farkkuperhe! Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen joulukortti julki – perhe ihastuttaa harvinaisen rentona

Kaikilla perheenjäsenillä on hyvin rento asustus, ja harvinaisesti heidät kaikki nähdään otoksessa farkut jalassa. Kyseessä on ensimmäinen joulukortti, jonka William ja Catherine julkaisevat Walesin prinssinä ja prinsessana.

Kuvan on ottanut kuninkaallisen perheen, ympäristöaiheiden sekä häiden valokuvaajana kunnostautunut Matt Porteous. Vuosien saatossa Porteous on kuvannut varsinkin Williamin ja Catherinen perhettä runsaasti, ja muutama vuosi sitten valokuvaaja kertoi Harper's Bazaarille, että heidän lapsiaan on "ilo valokuvata".