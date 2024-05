Prinssi William ja prinsessa Catherine juhlivat 13-vuotishääpäiväänsä ennennäkemättömällä kuvalla

View this post on Instagram

Mustavalkoisessa muotokuvassa prinssi William ja prinsessa Catherine seisovat hymyillen, ja morsian pitelee kimppua, joka on tehty pääosin kuningatar Elisabetin lempikukasta laaksoliljasta.

Catherinella on kuvassa Elisabetin Cartier-merkkinen Halo-tiara ja Sarah Burtonin Alexander McQueenille suunnittelema, pitsikoristeinen hääpuku. Williamilla on yllään musta Blues and Royals -univormu.