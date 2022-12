Kirja: prinssit William ja Harry elivät vanhempiensa eron jälkeen kaksoiselämää – Dianan luona syötiin pikaruokaa farkuissa, Charlesin kanssa aamupalaakin puku päällä

Kuningas Charles ja hänen ensimmäinen puolisonsa prinsessa Diana aloittivat asumuseron vuonna 1992, jonka jälkeen heidän lapsensa prinssit William ja Harry alkoivat jakaa aikaansa vanhempiensa kodeissa. Kuninkaalliskirjailija-toimittaja Katie Nicholl kertoo tuoreessa kirjassaan The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, että Dianan ja Charlesin talouksissa oli hyvin vahvasti toisistaan poikkeavat käytännöt, mitä tuli nuorten prinssien arkeen.