Heidi Wengin vuosien unelma romuttui kaukana kisapaikasta – hotellilla hän mureni: "Ajattelin, että lopetan urani"

Johaug lohduttaa

Kotiinsa päästyään Weng palasi harjoittelun pariin, mutta täyteen terään hän ei ole toipunut. Kova treeni on ollut Wengin sanojen mukaan todella vaikeaa, ja vain hiljaa meneminen on tuntunut hyvältä.

– Olen iloinen Heidin puolesta. Olympialaiset jäivät häneltä väliin, ja hän teki paluun täällä. Se ei ollut hyvä päivä hänelle, mutta tiedän, että hän on vahva ja tulee olemaan vahva myös tulevaisuudessa, Johaug kertoi.

"Sitten nähdään, mitä tapahtuu"

On kuitenkin auki, miten kauan 30-vuotiaan Wengin ura vielä jatkuu.

– Katsotaan. Tällä kaudella on joitain kisoja jäljellä, ja sitten nähdään, mitä tapahtuu, Weng kommentoi.

Wengin ainoa olympiamitali on yhdistelmäkilpailun pronssi Sotshista 2014. MM-kisoista hänellä on joukkuekilpailuista viisi kultaa. Lisäksi hänellä on kaksi henkilökohtaista MM-hopeaa, yksi viestin MM-hopea ja yksi yhdistelmäkilpailun MM-pronssi.