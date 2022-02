Tässäkö syy norjalaishiihtäjien romahdukseen? Asiantuntijat ihmettelevät, miksei Therese Johaugin menestysreseptiä kopioitu

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n asiantuntijana toimiva Fredrik Aukland uskoo, että norjalaisten ongelmat johtuvat pohjimmiltaan siitä, että he ovat viime vuosina harjoitelleet yhä vähemmän korkealla. Auklandin mukaan suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen korkean paikan harjoittelu on meneillään olevissa olympialaisissa menestyksen kannalta "ratkaiseva tekijä".

Rajun latuprofiilin myötä korkean ilmanalan kokonaisvaikutus on Pekingissä rajumpi kuin mihin urheilijat ovat tottuneet,

– On totta, että monet norjalaishiihtäjät ovat olleet tällä kaudella paljon korkealla, mutta saadakseen korkean paikan harjoittelusta kaiken hyödyn irti sitä on priorisoitava pitkällä tähtäimellä, useiden vuosien ajan. Norjan maajoukkue ei ole tehnyt niin, Aukland sanoo Aftenpostenin mukaan.

Aukland uskoo, että norjalaiset voivat kyllä menestyä tämän päivän sprintissä, mutta normaalimatkojen osalta hän on hyvin skeptinen.

Johaugin ylivoimaan naisissa on Auklandin mukaan olemassa selkeä syy. Aukland on itsekin valmentanut Johaugia takavuosina.

– Hän on hoitanut homman. Hän on ollut vuosien mittaan paljon korkealla, ja se on menestysresepti korkealla käytäviin kisoihin, joissa ladut ovat raskaita ja lumi kuivaa.