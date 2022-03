Hiihdon ruotsalainen supertähti kulkee syvissä vesissä: "Se on ollut turhauttavaa" – Onko ura ohi?

Pyeongchangin olympiatalven jälkeen Kallalla on kuitenkin ollut vaikeampaa. Vielä syyskaudella 2018 hän hiihti itsensä palkintokorokkeelle Rukalla, Lillehammerissa ja Beitostölenissä, mutta sen jälkeen menestys on jäänyt vähäiseksi.

Dagbladetin haastattelussa ruotsalainen kertoo, että kauden jälkeen edessä on vakava pohdinta tulevaisuudesta. Ennen sitä odottavat kuitenkin vielä Ruotsin mestaruuskilpailut.

– On ollut monia kilpailuita, joissa hiihtäminen ei ole ollut kovin mukavaa, kun en ole tuntenut oloani hyväksi. Se on ollut turhauttavaa. Harjoituksissa on tuntunut paljon paremmalta kuin mitä olen pystynyt saamaan itsestäni irti kilpailuissa, Kalla sanoo.