Norjan hiihtotähden raju alamäki – oli vasta maailman paras

Leikkaus tähän kauteen: 27-vuotias Weng on osallistunut ylipäätään vain kolmeentoista kolmestakymmenestäkolmesta maailmancup-kilpailusta. Henkilökohtaisia maailmancupin palkintokorokesijoituksia on tasan nolla. Sijoitus kokonaiscupissa on 38:s.