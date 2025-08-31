Hävytön temppu kuumensi tunteet EM-kisoissa – "Olen pahoillani"

Slovenian ja Ranskan välinen EM-ottelu päättyi hämmentävällä tavalla.

Ranska johti Sloveniaa lukemin 101–95, kun ottelua oli alle kymmenisen sekuntia jäljellä. Peli oli selvä, eikä Slovenialla ollut enää aikaa nousta voittoon.

Ranskan Sylvain Franciscolla oli pallo, mutta hyökkäyksen jatkamisen sijaan hän pysähtyi kättelemään edessään ollutta Slovenian supertähti Luka Doncicia.

Franciscon ja Doncicin välinen kättely antoi osoittaa, että kellosta haluttiin vain kuluttaa viimeiset sekunnit pois. Kaikki lopettivat näin ollen pelaamisen.

Sitten Francisco kuitenkin ampaisi pallonsa kanssa vauhtiin, kuljetti täysin vapaasti korille ja upotti helpon lay-upin. Ranska kasvatti johtoaan kahdella pisteellä ja voitti lukemin 103–95.

Herrasmiessääntöjen vastainen temppu johti heti pieneen käsirysyyn Ranskan ja Slovenian pelaajien välillä. Francisco sai toiminnastaan sapiskaa myös sosiaalisessa mediassa.

– Täysin häpeällistä käytöstä Sylvain Franciscolta. Ranska oli jo voittanut, hän halasi Lukaa, Slovenia alkoi kättelemään, ja sitten hän jatkoi pelaamista. En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa, äimisteli Slo Hoops Fan viestipalvelu X:ssä.

Välienselvittelyn jälkeen Francisco pyysi Doncicilta anteeksi. Ottelun parhaaksi pelaajaksi valittu ranskalainen myönsi toimineensa väärin.

– Sanoin hänelle, että olen pahoillani. Kadun etenkin sitä, etten pyytänyt häntä puolustamaan kättelemisen jälkeen, Francisco kertoi toimittajille.

EM-kisoissa jokainen tehty piste on arvokas, sillä lohkovaiheen jälkeen ne voivat ratkaista tasatilanteessa olevien joukkueiden kohtalon jatkopaikan suhteen.

– Piste-ero on todella tärkeä EM-kisoissa, ja se valkeni minulle sillä hetkellä. Tavallisesti en ikinä tekisi näin, mutta otan tästä täyden vastuun ja jatkan eteenpäin.

Ranska on kahden kierroksen jälkeen D-lohkon kärjessä neljällä pisteellä. Puola on tasapisteissä toisena, juurikin heikomman piste-eronsa vuoksi. Slovenia on hävinnyt sekä Ranskalle että Puolalle.