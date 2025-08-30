Saksan NBA-tähdeltä karmea väite yleisön toimista Tampereella

Saksan NBA-tähti ja maajoukkueensa kapteeni Dennis Schröder kertoo saaneensa kuulla liettualaisfaneilta apinan ääntelyä kesken lauantaisen Saksan ja Liettuan välisen ottelun koripallon EM-kisoissa Tampereella.

Saksa voitti itse ottelun 107-88. Schröder heitti ottelussa 26 pistettä ja oli sen tehokkain. Pelin jälkeen Sacramento Kingsiä NBA:ssa edustava Schröder avautui 5,7 miljoonalle seuraajalleen Instagramissa sen tapahtumista.

– Lopettakaa rasismi! Tämä on tapahtunut ensimmäistä kertaa minulle. Vini Junior, nyt tiedän miltä se tuntuu, Schröder sanoi viitaten jalkapallotähti Vinicius Junioriin, joka on joutunut usein rasistisen käytöksen kohteeksi.

– Toivoisin, että apinaääniä tehneillä katsojilla olisi rohkeutta tehdä sama areenan ulkopuolella. Koska vannon isäni haudan kautta, silloin he joutuisivat kantamaan seuraukset, joita he välttävät areenalla, Schröder jatkoi.

Kaksi yleisön jäsentä poistettiin ottelun aikana katsomosta. Saksan koripallolitto yrittää saada heille porttikieltoa areenalle.

– Valitettavasti jouduimme näkemään, että kapteenimme sai kuulla liettualaisfaneilta apinoiden ääntelyä tauolla eli häntä loukattiiin rasistisesti pahimmalla mahdolliisella tavalla. Se ei ole millään tavalla hyväksyttävää, Saksan koripalloliiton puheenjohtaja Ingo Weiss totesi.

– Tämän tyylisellä toiminnalle ei ole tilaa missään ja ei todellakaan värikkäässä, monimuotoisessa ja avoimessa koripallossa. Tuemme täysin Dennistä, ymmärrämme hänen reaktionsa ja puutumme asiaan järjestäjien kanssa varmistaaksemme, ettei tällaisia tapauksia tule enää, Weiss päätti.

Kansainvälinen koripalloliitto Fiba kertoi omassa tiedotteessaan yhdestä areenalta poistetusta katsojasta, joka oli tunnistettu turvakamerakuvien perusteella. Kyseinen katsoja on kokonaan suljettu ulos turnauksesta. Videomateriaali on välitetty myös paikalliselle poliisiviranomaisille.

Katso alta Schöderin Instagram-päivitys. Jos se ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.