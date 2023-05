NBA-supertähti tönäisi katsomossa vastustajaseuran omistajaa – päävalmentajan kommentti tyhjensi pankin: "En välitä paskaakaan"

– Tiedän, kuka hän on, mutta hän katsoja, vai mitä? Jos hän istuu katsomossa, niin hän on katsoja, vai mitä? Hän ei saa vaikuttaa peliin pitämällä palloa hallussaan. Hän on katsoja. Hänet pitäisi potkia ulos, jos hän vaikuttaa peliin, Jokic sanoi ottelun jälkeen.