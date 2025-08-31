Rasismiskandaali Tampereella syvenee: Yhdelle miehelle pamahti porttikielto EM-kisoihin

Saksan koripallomaajoukkueen kapteeni ja NBA-tähti Dennis Schröder joutui lauantain Liettua-ottelun yhteydessä Tampereella rasistisen apinaääntelyn kohteeksi. Schröder on julkaisi EM-kisaottelun jälkeen kuvan huutelijasta sosiaalisessa mediassa, missä hänen vaimonsakin on saanut kammottavia viestejä.

Kansainvälinen koripalloliitto Fiba tiedotti lauantai-iltana yhdestä fanista, joka voitiin tunnistaa videovalvonnan avulla ja poistaa areenalta. Bildin mukaan miehelle on nyt määrätty porttikielto koko EM-kisojen ajaksi sekä Suomessa, Puolassa, Kyproksella että Latviassa pelattaviin otteluihin.

Videotallenteet on myös saksalaislehden mukaan toimitettu Suomen poliisille.

"Hän on se tyyppi"

Schröder julkaisi Instagramissa kuvan epäillystä apinaäänien tekijästä ja kirjoitti: "Hän on se tyyppi." Bild jakoi Schröderin myöhemmin poistetun kuvan, mutta peitti siitä kyseisen fanin kasvot.

Sacramento Kingsiä edustava Schröder, jonka äiti Agi Fatou on kotoisin Gambiasta, pyysi kyseistä liettualaisfania tulemaan myös joukkueen hotellille Tampereelle tapaamaan häntä. 31-vuotias oli aiemmin kirjoittanut, miten teoilla on seuraukset.

– Toivoisin, että apinaääniä tehneillä katsojilla olisi rohkeutta tehdä sama areenan ulkopuolella. Koska vannon isäni haudan kautta, silloin he joutuisivat kantamaan seuraukset, joita he välttävät areenalla, Schröder kirjoitti aiemmin.

Dennis Schröderin vaimo Ellen jakoi saamiaan törkyviestejä sosiaalisessa mediassa.2025 FIBA

Schröderin vaimo Ellen, jonka kanssa hänellä on kolme lasta, on joutunut tapauksen yhteydessä kammottavien viestien ja uhkausten kohteeksi Instagramissa.

Lauantai-iltana Ellen Schröder julkaisi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa kuvakaappauksen nimettömän Instagram-käyttäjän suorasta viestistä, jossa tätä haukuttiin pahimmalla mahdollisella tavalla.

Hänelle kirjoitettiin muun muassa: ”Toivon, että joku minun kaltaiseni löytää sinut ja tappaa kaikki äpärälapsesi. Senkin arvoton paska.”

Sekä Saksan koripalloliitto että Fiba ovat antaneet välittömän tukensa Dennis Schröderille Liettua-ottelun tapahtumien jälkeen. Saksa voitti Liettuan lauantaina lukemin 107–88.